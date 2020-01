Das Bayerische Rote Kreuz in Dachau freut sich über fünf neue Auszubildende und fünf Bufdis, die im Notfall helfen

"Nach der Aussetzung der Wehrpflicht brauchen wir Menschen, die sich sozial engagieren", betont der CSU-Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath, der zugleich auch BRK-Kreisvorsitzender ist. Im BRK Kreisverband Dachau arbeiten zurzeit zwölf Auszubildende. Fünf davon haben im Oktober ihren Dienst in der Rettungswache Gröbenried begonnen. Mit ihnen starteten auch fünf Bundesfreiwilligendienstleistende (Bufdis). Alle zehn sind sie mit Begeisterung bei der Sache und Unterstützen das Team des Rettungsdienstes nach Kräften. Grund genug für Seidenath und Kreisgeschäftsführer Paul Polyfka und sein Stellvertreter Dennis Behrendt ihnen ihre Wertschätzung zu zeigen.

"Wir sind froh, dass wir Sie haben", richtete sich Seidenath an Bundesfreiwilligendienstleistenden. Nach einer medizinischen Grundausbildung für den Rettungsdienstalltag sind sie vor allem als Fahrer des Krankentransportwagens im Einsatz. Den jungen Leuten dient der Bundesfreiwilligendienst der beruflichen Orientierung. Wer ein Medizinstudium angestrebt, kann sein ehrenamtliches Engagement auf den Numerus Clausus anrechnen lassen und so die Wartezeit auf einen Studienplatz verkürzen.

"Ein grundlegender Baustein für unseren Erfolg im Rettungsdienst sind unsere professionellen Mitarbeiter", erklärte Behrendt. "Mit unserer Ausbildung im eigenen Hause sorgen wir dafür, dass wir auch weiterhin auf professionell ausgebildete Fachkräfte zählen können." Die maximale Zahl von 18 Auszubildenden wird in den nächsten zwei Jahren erreicht werden, verkündete der Leiter des Rettungsdienstes.

Die dreijährige Ausbildung zum Notfallsanitäter erfordert eine hohe Verantwortung. Notfallsanitäter sind die ersten, die nach dem Helfer vor Ort an die Unfallstelle kommen und schnelle Entscheidungen treffen müssen, um ein Menschenleben zu retten. Bernhard Seidenath betonte, dass der Rettungsdienst neben der Sozialarbeit und der Kinderbetreuung eine wichtige Säule des BRK sei. Paul Polyfka hob hervor, dass dem Führungsteam im BRK Kreisverband Dachau die Qualität des Rettungsdienstes besonders wichtig sei. "Wir glauben ganz stark ans Team", betonte er. Regelmäßig würden qualitätsbildende Maßnahmen vorgenommen, um den hohen Anspruch zu halten. Die gestiegene Quote an weiblichen Mitarbeitern bezeichnete er als positive Entwicklung.

Ansprechpartnerin für die jungen Mitarbeitenden ist Marie Praß Cuenca. Als Einsatzleiterin und stellvertretende Wachleiterin ist sie das Bindeglied zu den zwei weiteren Rettungswachen in Odelzhausen und Markt Indersdorf. Eine enge fachliche und medizinische Begleitung ist ihr wichtig. Vor allem bei den Bufdis denkt sie dabei an die emotionale Bindung, um sie vielleicht später als Hauptamtliche gewinnen zu können."

Verena Wirthmüller, eine der fünf Azubis, entschloss sich nach der Ausbildung zur Pharmazeutisch-technischen Angestellten zum Berufswechsel. Der Rettungsdienst interessierte sie. Die 18-jährige Belinda Baum, die ebenfalls Notfallsanitäterin werden will, engagiert sich seit ihrem zwölften Lebensjahr im Jugendrotkreuz, Therese Hinterbrandner, die dort Gruppenleiterin ist, ebenso. Für beide ist das BRK so etwas wie eine Familie. Franka Weiß (18) und Julian Knüppel (19) entschlossen sich nach dem Abitur für den Bundesfreiwilligendienst, um sich beruflich zu orientieren. Julian ist gerne mit Menschen zusammen und Franka möchte anderen helfen. Die 18-Jährige erkrankte als Kind an Leukämie und weiß, wie sich eine ernsthafte Krankheit anfühlt. Der Umgang mit Menschen ist für alle die größte Motivation. Im Notfall ist Empathie für die Mitmenschen wichtig.