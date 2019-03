3. März 2019, 21:39 Uhr Rotes Kreuz Dachau Jedes Kleidungsstück für 130 Cent

Das Rote Kreuz in Dachau feiert sein 130-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass veranstalten die Rot-Kreuz-Shops in Dachau, Karlsfeld und Markt Indersdorf eine Aktion. Am Mittwoch, 13. März, kostet jeder Artikel nur 130 Cent. Neben gut erhaltenen Kleidungsstücken für Damen, Herren, Jugendliche und Kinder gibt es in den drei Shops Accessoires, Spielsachen und beispielsweise Bettwäsche und Gardinen zu günstigen Preisen zu kaufen. "Zum BRK- Jubiläum wollen auch wir einen Beitrag leisten und etwas für unsere Kunden tun", betont Sonja Grieser, Leiterin des Rotkreuz-Shops in Dachau. Im Laden in Dachau wird ein Glücksrad aufgestellt. Die Öffnungszeiten in Dachau, Martin-Huber-Straße 18, und in Karlsfeld, Rathausstraße 7: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr; Markt Indersdorf, Dachauer Straße 10: Mittwoch von 10 bis 14 Uhr. Die Öffnungszeiten am Samstag: in Dachau und Markt Indersdorf von 9.30 bis 12.30 Uhr, in Karlsfeld von 10 bis 13 Uhr. Kleiderspenden sind willkommen.