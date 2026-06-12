Dennis Behrendt, 33, ist Kreisgeschäftsführer beim Roten Kreuz Dachau und Notfallsanitäter. Beim schweren Busunglück nahe Ampermoching, bei dem zahlreiche Schulkinder verletzt wurden und ein siebenjähriger Junge starb, hat er als organisatorischer Leiter den Einsatz des Rettungsdienstes koordiniert.
Hilfsbereitschaft bei Unfällen„Einen Notruf abzusetzen, ist für jeden zumutbar“
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Hat wirklich kaum jemand geholfen nach dem schweren Busunglück bei Ampermoching? BRK-Einsatzleiter Dennis Behrendt spricht über psychische Extremsituationen und erklärt, warum sich Ersthelfer oft im Stich gelassen fühlen.
Interview von Gregor Schiegl, Hebertshausen
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