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Hilfsbereitschaft bei Unfällen„Einen Notruf abzusetzen, ist für jeden zumutbar“

Lesezeit: 3 Min.

Die Unfallstelle ist geräumt. An der beschädigten Leitplanke erinnern Blumen, eine Kerze und ein Stofftier an den Jungen, der bei dem Unfall sein Leben verlor.
Die Unfallstelle ist geräumt. An der beschädigten Leitplanke erinnern Blumen, eine Kerze und ein Stofftier an den Jungen, der bei dem Unfall sein Leben verlor. Niels P. Jørgensen

Hat wirklich kaum jemand geholfen nach dem schweren Busunglück bei Ampermoching? BRK-Einsatzleiter Dennis Behrendt spricht über psychische Extremsituationen und erklärt, warum sich Ersthelfer oft im Stich gelassen fühlen.

Interview von Gregor Schiegl, Hebertshausen

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Dennis Behrendt, 33, ist Kreisgeschäftsführer beim Roten Kreuz Dachau und Notfallsanitäter. Beim schweren Busunglück nahe Ampermoching, bei dem zahlreiche Schulkinder verletzt wurden und ein siebenjähriger Junge starb, hat er als organisatorischer Leiter den Einsatz des Rettungsdienstes koordiniert.

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Busunglück Hebertshausen
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Die Rettungskette bei dem Busunfall in Hebertshausen hat hervorragend funktioniert.  Die erste Feuerwehr war knapp sieben Minuten nach dem Alarm da, der erste Krankenwagen nach zehn.

Von Alexandra Vettori

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