11. November 2018, 22:23 Uhr Rosenstraße Petershausen Ein großes Viertel im Zentrum des Ortes

Rund um das evangelische Pfarrzentrum soll in Petershausen ein Wohnquartier für bis zu 800 Bewohner entstehen. Im Zentrum ist ein öffentlicher Platz geplant. Bürger befürchten eine Zunahme des Verkehrs und Probleme mit dem Wasserabfluss

Von Petra Schafflik, Petershausen

Noch liegen weitläufige Ackerflächen rund ums evangelische Pfarrzentrum mit dem Kinderhaus Arche Noah. Doch in wenigen Jahren könnten dort in direkter Nähe zum S-Bahnhof bis zu 800 Bürger leben. Ein städtebauliches Konzept für die fünf Hektar in zentraler Lage treibt die Gemeinde seit einiger Zeit voran. Nun erfuhren bei einer Bürgerinformation am Donnerstag auch die Petershausener, wie sich Planer Joachim Eble vom gleichnamigen Tübinger Architekturbüro das neue Stadtviertel Rosenstraße vorstellt. Ein Vorhaben, das Bürgermeister Marcel Fath (FW) und den Gemeinderäten am Herzen liegt. Und das die Bürger beschäftigt: 110 Zuhörer drängten sich im Gemeindesaal und auch im Flur davor, um zuzuhören und mitzureden bei diesem zentralen Projekt der Ortsentwicklung. Planer Eble verspricht ein vielfältiges Quartier mit hoher Aufenthaltsqualität und bis zu 250 Wohneinheiten - vom Reihenhaus über hochwertige Appartements bis zu preiswerten Etagenwohnungen. Dabei habe das neue Viertel "das Zeug zu einem herausragenden ökologischen Quartier". Noch aber liegt Arbeit vor Planern und Gemeinderat. Denn mit Verkehrserschließung, Baudichte und Regulierung des Wasserabflusses nannten die Bürger kritische Punkte, die näher beleuchtet werden müssten.

Der aktuelle Entwurf ist das Ergebnis diverser Workshops und Gespräche. Denn schon seit 2012 wird das städtebauliche Konzept schrittweise entwickelt. Nachdem für diese Fläche auch das Petershausener Baulandmodell umgesetzt wird, sitzt die Gemeinde nun als Grundeigentümerin von einem Drittel der Flächen mit am Tisch mit fünf privaten Landbesitzern. Zum Schaden sei die lange und intensive Planung nicht, findet Architekt Eble, im Gegenteil. Ein mehr und mehr "Petershausener Entwurf" sei entstanden, der dem speziellen Charakter des Orts - zwischen Dorf und Kleinstadt - gerecht werde. Vorgesehen ist für das Areal Rosenstraße nun ein Wohnviertel, das sich organisch rund um das bestehende evangelische Kirchenzentrum mit dem Kinderhaus Arche Noah entwickelt. Ein öffentlicher Platz ist dort geplant, angrenzend Gebäude mit gemeinschaftlicher oder sozialer Nutzung. "Eine ruhige fußgängerfreundliche und grüne Mitte", zu der es Zufahrten, aber keine Durchfahrt für Autos geben soll. Um dieses "Herz" gruppieren sich Wohngebäude, vom zweistöckigen Reihenhaus bis zum Mehrfamilienhaus mit vier Etagen. Damit in dieser zentralen Lage allerdings überhaupt gewohnt werden kann, ist eine "lärmabweisende Bebauung" entlang der Bahngleise nötig. Die vorhandenen Schallschutzwände am Bahndamm reichen bei weitem nicht aus, um die gesetzlichen Grenzwerte einzuhalten, so Eble. "Nach der DIN-Norm ist dieses Gebiet eigentlich nicht bewohnbar." Entlang der Bahn wird daher ein durchgehender Baukomplex quasi als Lärmschutz entstehen, in dem sich Wohnräume nur nach Süden, zur bahnabgewandten Seite, orientieren. Überall sonst kann frei geplant werden, sollen sich Gebäude in vielfältiger Struktur und Architektur um ruhige Wohnhöfe gruppieren. Eine Vision, die den Bürgern gefällt.

Große Gebäude auf schmalem Grund: So stellen sich die Planer die Wohnhäuser im Quartier Rosenstraße vor. (Foto: Eble Messerschmidt Partner)

Aber einige Fragen gab es dann doch, zunächst zum Verkehr. Vorgesehen ist, das Areal von verschiedenen Seiten aus an den Ort anzubinden. Durchgangsverkehr vom Bahnhof quer durchs Viertel Richtung der Einkaufsmärkte am Gewerbering soll verhindert werden. Ein Punkt, der den Bürgern der angrenzenden Wohngebiete enorm wichtig ist. Befürchtet wird auch insgesamt viel mehr Verkehr auf der schon jetzt belasteten Marbacher- und Bahnhofsstraße. Besser könnte das Wohnviertel durch eine Straße direkt am Bahndamm erschlossen werden, so ein Vorschlag.

CSU-Gemeinderat Gerhard Weber sieht schon eine Verkehrslawine auf die örtliche Durchgangsstraße zurollen, "es braucht einen Verkehrsplaner". Auch an ein autofreies Quartier könnte angesichts der exzellenten Nahverkehrsanbindung gedacht werden, regte ein Bürger an. Und erhielt dafür prompt Applaus. Hinterfragt wurde auch, ob im Wohnviertel wirklich Wohnraum für so viele Menschen entstehen muss. "120 statt 240 Wohneinheiten würde die Situation entkrampfen", sagte ein Bürger. Ein Punkt, der nicht verhandelbar ist, wie Rathauschef Fath betonte. Denn einerseits gelte es, mit Grund und Boden sparsam umzugehen, die Versiegelung in Grenzen zu halten. Vor allem aber: Baugrund und seine Entwicklung kosteten viel Geld. Und zwar immer gleich viel, egal, wie viele Bürger dort wohnen. Eine lockere Planung führe zu hohen Wohnkosten, "doch Mieten von 17 Euro und mehr kann sich nicht jeder leisten." Auch ein Einheimischenmodell, für das sich ein Bürger interessierte, wird der Gemeinderat noch besprechen.

Diskutiert wurde zudem, wie im neuen Wohnviertel das Regenwasser abgeleitet werden soll. Kein marginales Thema, betonte Landschaftsarchitekt Hendrik Porst. Da nämlich das Gelände vom Bahndamm Richtung Dorf abfällt, läuft bei stärkeren Niederschlägen Wasser den Hang hinunter. Schon jetzt stauen sich Pfützen auf dem Acker "und das Wasser steht in unserem Keller", sagte eine Anwohnerin. Mit dem neuen Wohngebiet werden Flächen versiegelt, was die Bürger der angrenzenden Marbacher-Straße besorgt. Doch die Prämisse der Planung laute, nicht nur den Status Quo zu sichern, sondern in Sachen Regen-Retention definitiv auch Verbesserungen für die bestehende Siedlung zu erreichen, versprach Porst. Stichworte dazu waren Gründächer, Retentionsflächen und Auffangbecken.

Nach der Bürgerveranstaltung wird nun intensiv weiter geplant. Petershausener Bürger können sich weiter mit Ideen und Kritik ans Rathaus wenden. Alle Informationen sind auf der Internetseite der Gemeinde abrufbar, mit rosenstrasse@petershauen.de ist eine eigene E-Mail-Adresse fürs Projekt eingerichtet. Bürgermeister Fath möchte das Wohnviertel Rosenstraße, für das es erste Überlegungen in den 1950er Jahren und schon einmal eine gescheiterte Planung in den 1990er Jahren gab, nun definitiv zu einem guten Ergebnis führen. 2019 soll die Bauleitplanung erarbeitet und gebilligt werden, 2021 oder 2022 könnten die ersten Häuser entstehen, erklärte der Rathauschef den Zuhörern. Ein ehrgeiziger Zeitplan. "Aber wir ziehen das jetzt durch."