In der Mehrzweckhalle der Grundschule Petershausen findet am kommenden Samstag, 26. Oktober, von 10 bis 16 Uhr eine große Planungswerkstatt zum angestrebten Baugebiet Rosenstraße statt. Die Gemeinde ruft alle Petershausener zur aktiven Teilhabe und Mitwirkung an diesem Workshop auf. "Zahlreiche Mitbürgerinnen und Mitbürger haben sich bereits angemeldet. Es ist mir jedoch ein besonderes Anliegen, sicherzustellen, dass alle Meinungen, Fragen, Bedenken und Argumente gehört werden", heißt es in der Mitteilung von Bürgermeister Marcel Fath (FW). Anmeldungen sind bis Montag, 21. Oktober, per E-Mail an rosenstrasse@petershausen.de oder telefonisch unter 08137/534 17 möglich. Aktuelle Gutachten und Konzepte sind auf der Homepage der Gemeinde unter https://petershausen.de/bauen-und-wohnen/baugebiet-rosenstrasse einsehbar.