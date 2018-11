4. November 2018, 21:52 Uhr Rosenball im Bürgerhaus Zuckersüße Hoheiten

Der Olympia-Faschings-Club präsentiert seine Prinzenpaare

Schweißperlen standen den beiden Musikern der Showband The Munichs auf der Stirn, als sie zum Tanz beim Rosenball im Bürgerhaus Karlsfeld aufspielten. Bis zur Proklamation des Kinderprinzenpaares folgten aber nur wenige Gäste ihrer stimmungsvollen Musik. Mit der Vorstellung der beiden zuckersüßen kleinen Hoheiten, der später die der großen folgte, war das Eis gebrochen. Und dann wurde das gut gehütete Geheimnis gelüftet: Durch die Faschingssaison des Olympia-Faschings-Clubs Karlsfeld führen Prinzessin Lea-Marie Thorenz und Prinz David Kott (Bild links) sowie ihre Hoheiten Sabrina Bauer und Florian Bauer.

Ein buntes Unterhaltungsprogramm hatten sich die Organisatoren für die mehr als 120 Gäste ausgedacht. Rosen für die Damen, Brezn am Band für die Herren, eine Tombola, Spiele, Shows und Sketche. Vier Gastvereine hatten Delegationen geschickt. Sie staunten nicht schlecht, mit welch großer Anzahl von Tänzern der Verein heuer in die Saison geht. Bei den Kindern und Jugendlichen, die sich in vier Gruppen aufteilen, sind es 40 Jungen und Mädchen. Sie traten an dem Abend à la "DSDS" in drei Kategorien vor einer Jury an. Tosenden Applaus gab es schließlich für die Sieger Lea-Marie und David. Lustig ging es auch zu später Stunde bei dem "Let's Dance" der Showtanzgruppe zu, die heuer aus 14 Männern und Frauen besteht. Der Tanzwettbewerb wurde jedoch von einem tatterigen Rentnerpaar mit Gehstock und Rollator gestört, das zur Verwunderung aller die Jugend an die Wand tanzte - und sich dann als das Prinzenpaar Sabrina und Florian Bauer entpuppte.