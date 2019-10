Die rosa Schleife gilt international als Symbol für Brustkrebs. Im Oktober ziert sie nicht nur die Brötchentüten von 43 Bäckerei-Filialen - es gibt sie auch als Laugenschleife zu kaufen. Eine Kooperation zwischen der Frauenklinik des Helios Amper-Klinikums und der Bäckerinnung Dachau macht's möglich. Ziel ist es, das Thema Brustkrebs in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. In neun Bäckereien mit 43 Filialen werden im Oktober neben den gewohnten Laugenbrezen auch Laugenschleifen angeboten. "Mit dem Kauf einer Laugenschleife können die Bürger im Brustkrebsmonatetwas Gutes tun", sagt Nicole Schön, Obermeisterin der Bäckerinnung Dachau. "30 Cent von jeder Laugenschleife werden für ein Hilfsprojekt im Landkreis gespendet." Die Brötchentüten wurden entsprechend neu gestaltet: Eine rosa Schleife und eine Laugenschleife zieren die Vorderseite, auf der Rückseite wird die Solidaritätsaktion erklärt.

"Für die Frauenklinik und unsere Mitinitiatoren ist dieses Projekt eine Herzensangelegenheit, denn Brustkrebs zählt weltweit zu den häufigsten Krebserkrankungen bei Frauen", so Privatdozent Florian Ebner, Chefarzt der Frauenklinik am Klinikum Dachau. "Gemeinsam möchten wir mit der Aktion darauf aufmerksam machen, wie wichtig eine regelmäßige Kontrolle der Brust ist."

Laut der Deutschen Krebsgesellschaft erkranken allein in Deutschland jährlich 70 000 Frauen an Brustkrebs, für 17 000 davon endet diese Krankheit tödlich. Doch auch Männer sind betroffen: So liegt die Zahl der männlichen Brustkrebspatienten in Deutschland zwischen 600 und 700 Erkrankten. Eine rechtzeitige Diagnose steigert die Chance, die Erkrankung erfolgreich zu behandeln. Der Monat Oktober gilt bereits seit 1985 international als Brustkrebsmonat. Er soll über die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Brustkrebs informieren.

An der Laugenschleifen-Aktion beteiligen sich in Landkreis Dachau Bäckerei Denk, Bäckerei Kloiber, Bäckerei-Konditorei Arnold, Bäckerei Kornprobst, Bäckerei Obeser, Bäckerei Seidl, Bäckerei und Konditorei Wörmann, Mair's Backstube und die Bäckerei Polz.