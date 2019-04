1. April 2019, 21:52 Uhr Rollerfahrer verletzt Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Ein 58-jähriger Rollerfahrer ist bei einen Verkehrsunfall am Samstagnachmittag gegen 16.50 Uhr in der Ludwig-Thoma-Straße in Markt Indersdorf leicht verletzt worden. Ein unbekanntes Fahrzeug kam dem Vespa-Fahrer auf seiner Fahrspur entgegen. Der 58-Jährige musste ausweichen, geriet dabei gegen den Bordstein und stürzte. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Auto davon, ohne sich nach dem Rollerfahrer zu erkundigen. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Polizei kennt vom flüchtigen Fahrzeug weder die Marke noch die Farbe. Zeugen, die Angaben zum Pkw machen können, sollen sich bei der Polizei in Dachau unter der Telefonnummer 081 31/56 10 melden.