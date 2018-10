1. Oktober 2018, 21:54 Uhr Rohbau fertig Richtfest am Feuerwehrhaus

Die neue Heimat der Freiwilligen Feuerwehr Niederroth nimmt langsam Formen an. In knapp sechs Monaten Bauzeit ist nun der Rohbau fertig gestellt worden. Symbolisch wurde beim Richtfest der letzte Nagel des Dachstuhls eingeschlagen. Bei Bier und Braten haben die etwa 40 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Niederroth mit ihren Gästen, unter anderen dem Kreisbrandinspektor Franz Bründler, Vertretern des Indersdorfer Marktgemeinderats und der Verwaltung, den Planern und ausführenden Firmen die Fertigstellung des Rohbaus gefeiert.

Die Planungen des neuen Feuerwehrhauses gehen bis ins Jahr 2005 zurück, wie Indersdorfs Bürgermeister Franz Obesser (CSU) in seiner Rede erläuterte. Damals war noch angedacht worden, das derzeitige Feuerwehrhaus zu ertüchtigen und zu erweitern. Architekt Erwin Zehrer hatte seinerzeit die Planung übernommen und schnell erkannt, dass die Kosten die eines Neubaus weit übersteigen würden. Folglich wurde in den darauffolgenden Jahren nach einem geeigneten Grundstück gesucht, um der Freiwilligen Feuerwehr Niederroth ein neues Heim zu schaffen. Fündig wurde die Gemeinde neben dem Schützenheim "Am Sportplatz" in Niederroth - und nun konnten die Planungen für das neue Gebäude beginnen.

Benedikt Hinner, 1. Kommandant der FFW Niederroth, und Vorstand Sebastian Klein trugen mit Ideen und Anregungen zur Ausgestaltung der Pläne bei. Ende 2017 wurden die Planungen in die Realität umgesetzt.

Auf einem Raster von Pfählen wurde das neue Bauwerk gesetzt. "Dank der konstruktiven Zusammenarbeit aller am Bau beteiligten Firmen wuchs das Bauwerk sehr schnell in die Höhe", freuten sich die Feuerwehrler. Jetzt stehen noch die Estrich- und Fliesenarbeiten aus, die Fenster werden in Kürze gesetzt und der Innenausbau wird noch das gesamte Frühjahr 2019 in Anspruch nehmen. Wenn alles weiterhin planmäßig verläuft, wird die Freiwillige Feuerwehr Niederroth schon im Sommer 2019 ihr neues Gebäude beziehen können.