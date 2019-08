Die Volkshochschule Röhrmoos hat ein neues Programm präsentiert. Neben den bewährten Sprach-, Yoga- und Gymnastikkursen bietet die Einrichtung einen Beckenbodenkurs, ein Gang- und Haltungsseminar sowie verschiedene Vorträge zum Thema Gesundheit an. Menschen die Angehörige pflegen, können sich beim Kurs "Kreative Auszeit" entspannen. Neu im Angebot sind Selbstverteidigungskurse für Kinder wie auch Erwachsene. Wer es lieber kreativ mag, ist bei unseren Näh- oder Malkursen richtig. Kulinarisch interessant sind Bierbrauen für zu Hause oder das Herstellen von brasilianischen und bayerischen Tapas. Das Programm runden zahlreiche Führungen ab, unter anderem im Schloss Unterweilbach, in der Synagoge München, im Wasserturm Röhrmoos oder in der Pathologie in München.

Passend zur Ausstellung "Erlebniswelt Lebensmittel und Ernährung", die der Kulturkreis Röhrmoos in Kooperation mit dem Franziskuswerk Schönbrunn organisiert, bietet die VHS Vorträge und Führungen zum Thema Nachhaltigkeit und Ernährung an. So kann zum Beispiel der Biobauernhof Stein besichtigt werden oder eine Kräuter- oder eine Schwammerlwanderung gebucht werden. Das Musikangebot hat sich um Harfenunterricht und ein Stimmbildungsseminar für Chorsänger erweitert. Nähere Informationen finden Interessierte auf unter www.vhs-roehrmoos.de.