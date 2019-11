Weihnachtsmarkt in Schönbrunn

Die Edith-Stein-Förderstätte veranstaltet am Mittwoch und Donnerstag, 27. und 28. November, jeweils von 9 bis 16 Uhr einen Weihnachtsmarkt. Im W5-Bürgerhaus am Schönbrunner Werkstättenweg 5 werden in Handarbeit gefertigter Weihnachtsschmuck und weitere, der Jahreszeit entsprechenden Deko- und Geschenkartikel, Schmuck, Grußkarten und vieles mehr angeboten. Die Beschäftigten und Mitarbeitenden der Förderstätte freuen sich auf viele Besucher.