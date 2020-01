Die Röhrmooser Sozialdemokraten starten ihre Wahlkampfaktionen am Samstag, 25. Januar, um 9 Uhr mit einem Infostand beim Rewe-Markt in Röhrmoos. Danach folgt eine Reihe von SPD-Wahlstammtischen in den verschiedenen Gaststätten der Gemeinde, an denen sich Bürgermeisterkandidat und Gemeinderatskandidatinnen und -kandidaten vorstellen und in lockerer Runde den Bürgerinnen und Bürgern der verschiedenen Ortsteile für Gespräche zur Verfügung stehen. Am Valentinstag, 14. Februar, kann man die Kandidaten von 9 Uhr an an einem weiteren Infostand beim Edeka in Röhrmoos kennenlernen. Einen ersten Höhepunkt bildet am Sonntag, 2. Februar, um 15 Uhr die Veranstaltung "Wir sagen danke! Vereinsarbeit und Ehrenamt in Röhrmoos", zu der Vertreter von Vereinen und Ehrenamtliche eingeladen sind, um bei Kaffee und Kuchen mit den SPD-Gemeinderatsbewerbern und Bürgermeisterkandidat Wolfgang Götz ins Gespräch zu kommen.