Michaela Streich, Vorstand der Viktoria-von-Butler-Stiftung, hat bei einer Gedenkstunde in der Kirche Sankt Josef, verbunden mit einer feierlichen Kranzniederlegung am Schönbrunner Mahnmal, der 546 Schönbrunner Bürgerinnen und Bürgern gedacht, die dem nationalsozialistischen Euthanasieprogramm zum Opfer gefallen sind. "Es ist eine bleibende Aufgabe, die Erinnerung an das, was in der Zeit des Nationalsozialismus geschehen ist, auch unter den nachwachsenden Generationen wachzuhalten", sagte sie. "Deshalb bekennt sich die Viktoria-von-Butler-Stiftung dazu, wachsam gegenüber Unmenschlichkeit zu bleiben und sich gegen Ausgrenzung, Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu stellen." Die Gedenkfeier fand am Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus am Montag, 27. Januar, statt.

Neben Streich sprachen der Bürgermeister von Röhrmoos, Dieter Kugler, und der Vizepräsident der Dachauer Lagergemeinschaft, Jürgen Müller-Hohagen, zu den Anwesenden. Kugler betonte, dass "der Gedenktag, gerade 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, nicht nur ein Ritual, sondern von uns allen ernst gemeint" sei. "Wir müssen die Demokratie schützen." Deshalb appellierte er an die Teilnehmer, Hüter der Demokratie zu sein und diese keinen extremen Kräften zu überlassen. Müller-Hohagen sprach über die seelischen Nachwirkungen aus der NS-Zeit, Krieg und politischer Gewalt.

Der Gottesdienst wurde geschmückt mit sieben handgetöpferten und individuell glasierten Tränen. Sie stehen für die Tränen der Menschen, deren Leben heute bedroht ist, die keine Hoffnung mehr haben oder die verletzt oder gedemütigt wurden oder werden.

Jedes Jahr am 27. Januar gedenkt die Viktoria-von-Butler-Stiftung der Opfer des Nationalsozialismus. In der Zeit von 1940 bis 1943 wurden 546 Männer, Frauen, Kinder und Jugendliche, die damals in Schönbrunn wohnten, im Rahmen des sogenannten T4-Programms von den Nationalsozialisten umgebracht. Im Jahr 2012 wurde ein Mahnmal in Schönbrunn eingeweiht als ein Schritt zur Versöhnung und Aufarbeitung der Vergangenheit. In den Jahren zuvor wurden die Ereignisse in der Zeit des Nationalsozialismus aufgearbeitet und im Oktober 2010 im Rahmen des Schönbrunner Forums der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie fanden auch Eingang in die Schriften des Archivs der Erzdiözese.