Weil ein 85-jähriger Niederrother die Vorfahrt missachtete, kam es zum Zusammenstoß mit einem 29-jährigen Sigmertshausener. Der Unfallfahrer fuhr mit seinem Pkw auf der Handenzhofener Straße in Richtung Kirchenstraße und bog dann in eine Kreuzung ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt und prallte frontal gegen die Fahrerseite des auf der Hauptstraße in Richtung Sigmertshausen fahrenden Fahrzeugs. Verletzt wurde laut Polizeibericht niemand, aber es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro.