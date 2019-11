Ein unbekannter Fahrer hat am Dienstagvormittag bei Schönbrunn einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend unerlaubt geflüchtet. Gegen 9.30 Uhr wollte ein 69-Jähriger mit seinem Auto von der Schönbrunner Straße nach links in die Kaiserstraße abbiegen. Der Indersdorfer setzte den Blinker und wartete, da er noch einen entgegenkommenden Pkw vorbeifahren lassen musste. Ein weißes oder silbernes Auto, vermutlich mit Dachauer Kennzeichen, überholte den Mann plötzlich. Der Vorfahrt habende Fahrer, ein 18-jähriger Röhrmooser, wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern und geriet in die Leitplanke. Der Unfallverursacher fuhr in Richtung Lotzbach weiter. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Polizei Dachau bittet Zeugen, sich unter 08131/ 561-0 zu melden.