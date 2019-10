Die Volkshochschule Röhrmoos bietet an drei Abenden das Seminar Stimmbildung für Chorsänger an. Chorsänger machen bei anstrengenden Proben oft die Erfahrung, dass ihre Stimme heiser wird und sie Probleme bei der Intonation bekommen. Das Seminar beschäftigt sich gezielt mit solchen Problemen und erarbeitet dafür gesangstechnische Lösungen. Ziel ist es, den Teilnehmern im Choralltag Hilfen an die Hand zu geben und den Spaß am Chorsingen zu erhalten. Das Seminar leitet Petra Hesina. Es findet dreimal montags vom 4. November an von 19 Uhr bis 20.30 Uhr in der Grundschule Röhrmoos im Mehrzweckraum statt. Die Kosten betragen 45 Euro. Petra Hesina hat Gesang studiert und ist als Gesangslehrerin und Chorstimmbildnerin tätig. Die Volkshochschule Röhrmoos bittet um Anmeldung unter www.vhs-roehrmoos.de oder bildung@vhs-roehrmoos.de.