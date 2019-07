10. Juli 2019, 22:05 Uhr Röhrmoos Sommernacht mit Salonmusik

Alljährlich zur Ballsaison spielt das Salonorchester Karl Edelmann im ober- und niederbayerischen Raum zum Tanz auf, so auch bei der Redoute im Dachauer Schloss. Erstmalig wird aus der Sinfonischen Sommernacht in Schönbrunn eine Salonmusik-Sommernacht mit dem Karl Edelmann Ensemble und zwei Gesangssolisten. Das farbige Klangbild mit der reizvollen instrumentalen Besetzung erlaubt es, die Bandbreite des Repertoires sehr weit zu fächern. Das Konzert am Samstag, 13. Juli, beginnt um 20 Uhr, Einlass ist von 19 Uhr an auf dem Marienplatz. Bei Regen wird die Veranstaltung in die Pfarrkirche Sankt Josef verlegt.