17. Februar 2019, 21:53 Uhr Röhrmoos Referat über Heimatpflege

Ein Heimatpfleger hat viele Aufgaben: Denkmalschutz, Brauchtumspflege, Volksmusik, Betreuung von Museen - und das sind nur einige Stichpunkte, die sein Tätigkeitsfeld umschreiben. Aber welche anderen Bereiche oder Fragestellungen muss ein Heimatpfleger über diese Kernaufgaben hinaus bearbeiten? Birgitta Unger-Richter ist seit sieben Jahren Heimatpflegerin im Landkreis Dachau. Sie wird am Dienstag, 26. Februar, im Mehrzweckraum der Röhrmooser Schule ihre Aufgaben im Rahmen eines Vortrags darstellen und wie es früher einmal war. Außerdem wird sie darauf eingehen, welche Herausforderungen sie zu meistern hat, in einer Zeit, in der "Heimat" ein viel diskutiertes Thema ist. Ihr Vortrag beginnt um 19.30 Uhr. Anmeldung unter Telefon 08139/99 41 38 bei der VHS.