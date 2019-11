Bislang unbekannte Täter haben am Montagabend Am Stögenfeld in Röhrmoos eine Papiertonne angezündet. Nach Mitteilung der Polizei war die Tonne vor der Garage eines Wohnhauses zur Fahrbahnseite hin abgestellt. Der Besitzer stellte den Brand zufällig selbst fest und versuchte, das Feuer zu löschen. Trotz aller Bemühungen musste der Mann die Feuerwehr Röhrmoos zu Hilfe rufen, um den brennenden Kunststoff ganz abzulöschen. Die Polizeiinspektion in Dachau bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08131/561-0 zu melden. Den Sachschaden schätzt sie auf 300 Euro.