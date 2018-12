13. Dezember 2018, 22:06 Uhr Röhrmoos Pädagogisches Personal für Kitas

Akademie Schönbrunn bietet zum dritten Mal halbjährige Weiterbildung an

An der Akademie Schönbrunn hat zum dritten Mal die Weiterbildung zur pädagogischen Ergänzungskraft in Kindertagesstätten (PEKi) begonnen. Mit diesem Angebot leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Personalgewinnung in Kindertagesstätten. Diese Weiterbildung wurde an der Berufsfachschule für Sozialpflege entwickelt, um staatlich geprüften Sozialbetreuern und Heilerziehungspflegehelfern die Möglichkeit zu geben, in Kindertagesstätten zu arbeiten. Beide Berufsgruppen können mit ihrer Grundausbildung nicht als pädagogische Ergänzungskräfte in den Tagesstätten eingesetzt werden, haben aber in ihren Ausbildungen wichtige Kompetenzen dafür erlangt.

Mit dieser Fortbildung, die berufsbegleitend ein halbes Jahr dauert, können die Teilnehmenden nach erfolgreicher Kompetenzüberprüfung durch Einzelfallregelung nach der Ausführungsverordnung des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (AVBayKiBiG) als pädagogische Ergänzungskräfte eingestellt werden. So handhabt dies das Jugendamt Dachau, welches die Weiterbildung von Anfang an unterstützt hat. Weitere Jugendämter wie München-Stadt, München-Land und Freising haben sich dieser Regelung angeschlossen. Die 15 Teilnehmerinnen des dritten Kurses starteten mit dem Themenfeld "Eingewöhnungskonzepte".