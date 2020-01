Die CSU Röhrmoos lädt am Samstag, 1. Februar, um 13 Uhr zu Ortsbegehungen in Schönbrunn, Zieglberg und Arzbach ein. Bürgermeister Dieter Kugler und die CSU-Kandidaten für den Gemeinderat sind in den Ortsteilen unterwegs, wollen sich selber ein Bild von der örtlichen Situation machen und beantworten auch gerne Fragen aller interessierten Bürgerinnen und Bürger. Treffpunkt das W5-Bürgerhaus in Schönbrunn.