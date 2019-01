18. Januar 2019, 21:46 Uhr Röhrmoos Neujahrskonzert des Musikvereins

Der Musikverein Vierkirchen lädt alle Freunde der Blasmusik zum Neujahrskonzert in den Schönbrunner Theatersaal am Marienplatz 1 ein. Es beginnt an diesem Sonntag, 20. Januar, um 15 Uhr. Ein buntes Programm vom Marsch bis hin zu Medleys mit Stücken von ABBA oder Udo Jürgens erwartet das Publikum. Der Eintritt ist frei, Einlass ist eine Viertelstunde vorher.