12. September 2018, 22:30 Uhr Röhrmoos Neues Herbstprogramm an der Volkshochschule

Die Volkshochschule Röhrmoos hat ein neues Herbst- und Winter-Programm auf die Beine gestellt. Das Heft mit allen Seminaren liegt in der Gemeinde im Rathaus, bei den Banken und Lebensmittelgeschäften aus. Einer der ersten Termine ist Führung durch die Hofpfisterei München am Donnerstag, 20. September, bei der noch Plätze frei sind. Im Dezember geht es mit den anderen Volkshochschulen im Landkreis zum Christkindlmarkt Wasserburg am Inn. Im Bereich Gesundheit finden man eine Auswahl an Kursen von Yoga bis Qigong und Pilates über Gymnastik- und Fitnesskurse. Ergänzt werden diese Kurse von Vorträgen unter anderem zur Atemarbeit oder ein Seminar zur richtigen Verwendung von Kinesio-Tapes. Daneben veranstaltet die VHS Koch-Kurse etwa zu Themen Knödel, Bier und Kräutersalze. Hinzukommen Englisch-, Französisch- und Italienischkurse. Weitere Informationen finden Interessierte in Programmheft sowie im Internet unter www.vhs-roehrmoos.de.