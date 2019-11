In Sattelzug gekracht

Ein 33-jähriger Lastwagenfahrer hat am Donnerstag um 5.30 Uhr versucht, seinen Sattelzug auf der Kreisstraße 10 kurz nach Sigmertshausen zu wenden. Dazu fuhr er rückwärts in einen Acker. Eine 32-jährige Röhrmooserin bemerkte den quer stehenden Sattelzug zu spät und krachte hinein. Dabei verletzte sie sich so, dass sie ins Krankenhaus gebraucht werden musste. Der Schaden: 5000 Euro.