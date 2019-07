14. Juli 2019, 21:47 Uhr Röhrmoos Im Urlaub fotografieren

Der Urlaub steht vor der Tür und damit die beste Zeit zum Fotografieren. Die Volkshochschule Röhrmoos bietet hierzu einen Wochenendkurs an: Die eigene Digitalkamera besser verstehen - für Einsteiger in die digitale Spiegelreflexfotografie. Was man über Blende, Verschlusszeit, Empfindlichkeit oder Tiefenschärfe wissen sollte, wird erklärt. Die Teilnehmer erleben, wie sie mit Spaß interessante Fotos machen können. Am ersten Kursabend geht es um die Funktionen der Kamera. Am zweiten drücken die Teilnehmer dann selbst auf den Auslöser. Mitzubringen sind: System- oder Digitalkamera, Gebrauchsanleitung. Bei der Anmeldung muss der Kameratyp angegeben werden. Der Kurs koste zweimal 48 Euro und findet am Freitag, 19. Juli, von 18 bis 22 Uhr statt, am Samstag, 20. Juli, von neun bis 13 Uhr in der Volkshochschule in Röhrmoos, Arzbacher Straße 4.