Herzenswünsche erfüllen können Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Dachau in der Adventszeit. An drei Stellen werden Wunschchristbäume mit Herzenswünschen von Bewohnerinnen und Bewohnern des Franziskuswerks Schönbrunn stehen. An der Aktion beteiligen sich wieder die Dachauer Candisserie und der Schönbrunner Klosterwirt. Dort können während der gesamten Adventszeit Wunschzettel "gepflückt" werden. Beim Markt Indersdorfer Candle-Light-Shopping am Freitag, 29. November, steht im Rathaus ein großer Wunschchristbaum. Ferner stellt die Dachauer Firma Autoliv einen Wunschchristbaum in ihrer Firmenkantine auf. Mitarbeiter können dort Weihnachtswünsche erfüllen.

"Viele Bewohnerinnen und Bewohner des Franziskuswerks bekommen zu Weihnachten keine Geschenke oder haben nur sehr wenig Geld zur Verfügung. Diesen Menschen möchten wir gerne eine Freude bereiten und ihnen einen Herzenswunsch erfüllen", begründet Karin Kemmitzer vom Franziskuswerk Schönbrunn die Aktion. Jeder, der Wünsche erfüllen möchte, kann einen Wunschzettel vom Baum nehmen, das Geschenk besorgen und hübsch verpackt bei der jeweiligen Firma abgeben. Die Wünsche entsprechen einem Wert von 30 Euro bei der Candisserie Dachau und 25 Euro beim Klosterwirt und beim Candle-Light-Shopping.