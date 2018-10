22. Oktober 2018, 21:53 Uhr Röhrmoos Gefährliches Überholmanöver

Ein gefährliches Überholmanöver ist für einen 31-jährigen Motorradfahrer relativ glimplich ausgegangen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, fuhr der Vierkirchener am Freitag, 19. Oktober, gegen 16.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Ortsverbindungsstraße von Schönbrunn in Richtung Vierkirchen. An einer unübersichtlichen Stelle überholte er einen vor ihm fahrenden Pkw und übersah dabei offensichtlich einen entgegenkommenden Wagen. Während die 38-jährige Fahrerin aus Vierkirchen abzubremsen versuchte, wollte der Motorradfahrer wieder nach rechts einscheren. Dies gelang ihm aber nicht mehr. Er verlor die Herrschaft über sein Motorrad und stürzte. Während sein Fahrzeug gegen die Front des entgegenkommenden Autos rutschte, schlitterte der 31-Jährige in einen angrenzenden Acker. Er erlitt leichtere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus nach Dachau gebracht. Die Autofahrerin und ihre mitfahrende vierjährige Tochter wurden ebenfalls leicht verletzt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von 10 000 Euro.