Immer montags von 10 bis 11 Uhr bietet die Spielvereinigung Röhrmoos ein Mutter und Kind - Turnen an. Kinder im Alter von eins bis drei Jahren haben die Möglichkeit mit einem Elternteil oder beiden Eltern an dem Turnen teilnehmen. Dort kann gespielt, geklettert und gesprungen werden. So soll die Bewegungsfreude der Kinder gestärkt werden. Durch Erfolgserlebnisse wird das Selbstvertrauen der kleinen Sportler erhöht. Geleitet wird die Stunde vom Merrick Biniossek aus Biberbach, der sein Freiwilliges Sozial Jahr bei der Spielvereinigung ableistet. Eine Anmeldung vorab ist nicht erforderlich. Bei Fragen können Sie sich an turnen@spvgg-roehrmoos.de wenden