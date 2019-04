4. April 2019, 22:11 Uhr Röhrmoos Forderung an den Bundestag

Die Viktoria-von-Butler-Stiftung ist gegen Pränataltests

Die Viktoria-von-Butler-Stiftung positioniert sich entschieden gegen die Zulassung von nichtinvasiven Pränataltests als Regelleistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie schließt sich damit ihrem Fachverband an. Der Bundesverband der Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie (CBP) fordert gemeinsam mit dem Deutschen Caritasverband und dem Sozialdienst katholischer Frauen die Abgeordneten des Deutschen Bundestages auf, sich gegen die Zulassung einzusetzen.

"Im Hinblick auf die UN-Behindertenrechtskonvention, die vor 10 Jahren in Deutschland in Kraft getreten ist, verbietet sich die Zulassung", sagt der Stiftungsvorstand Markus Holl. Seine Vorstandskollegin Michaela Streich ergänzt: Im Artikel 8 werde ausdrücklich gefordert, "Klischees, Vorurteile und schädliche Praktiken gegenüber Menschen mit Behinderungen, einschließlich aufgrund des Geschlechts oder des Alters, in allen Lebensbereich zu bekämpfen." Embryos dürften nicht durch Bluttests in lebenswert oder nicht lebenswert eingeteilt werden, so Streich. Beide schließen sich damit dem CBP-Vorsitzenden Johannes Magin an. "Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen dürfen nicht in einem gesellschaftlichen Klima leben, in dem sie sich für ihr Recht auf Leben und ihr Dasein rechtfertigen müssen." Flächendeckende Screenings als Kassenleistung würden dieses Klima befeuern.

Die Viktoria-von-Butler-Stiftung wurde im Jahr 2016 von Franziskanerinnen in Schönbrunn gegründet und versteht die Sorge und Begleitung von hilfsbedürftigen Menschen als eine Kernaufgabe.