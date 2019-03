18. März 2019, 21:38 Uhr Röhrmoos Fast 10 000 Euro aus Auto entwendet

Ein Dieb hat in der Nacht zum Montag einen 83-Jährigen Mann um fast 10 000 Euro erleichtert. Der Senior hatte laut Polizei eine Tasche mit dem Geld hinter seinen Fahrersitz gestellt und war dann in seinen Wagen eingestiegen. Unbemerkt öffnete der Täter kurz darauf die hintere Tür und flüchtete mit der Tasche. Der 83-Jährige hörte nur noch das Zuschlagen der hinteren Tür, bevor er das Fehlen der Tasche bemerkte. Schnell rief er die Polizei, die sofort mit mehreren Streifenwagen und Hubschrauber nach dem Dieb suchte - doch vergebens. Die Tat ereignete sich gegen Mitternacht nahe der Gaststätte an der Viktoria-von-Butler-Straße in Schönbrunn. Hinweise an 08131/56 10.