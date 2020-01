" Auf in die 20er Jahre", unter diesem Motto lädt die SpVgg Röhrmoos zum Sportlerball. Gefeiert wird am Samstag, 15. Februar, 20 Uhr, im Katholischen Pfarrheim, Kirchplatz 1, mit der Tanzmusik von "Charlys Band" und Barbetrieb. Wie die Veranstalter mitteilen, freuen sie sich auf originelle Masken der Besucher, gerne im Stil der Goldenen Zwanziger. Kostüme dieser Epoche sind aber "kein Muss", heißt es in der Ankündigung. Essen und Trinken ist vorbereitet. Karten kosten zehn Euro. Tischreservierungen sind unter 0151/57 72 29 87 möglich.