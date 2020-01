Die eigene Digitalkamera besser verstehen lernen können Interessierte bei einem Kurs für digitale Spiegelreflexfotografie, den die Volkshochschule Röhrmoos anbietet. Am Freitag, 24. Januar, von 18 bis 22 Uhr sowie Samstag, 25. Januar, von 9 bis 13 Uhr geht es um Fragen wie: Was sollten Sie über Begriffe wie Blende, Verschlusszeit, Empfindlichkeit oder Tiefenschärfe wissen? Wie Brennweiten einsetzen, um Motive interessant in Szene zu setzen? Am ersten Kursabend geht es um die Funktionen der Kameras, am zweiten Kurstag wird es dann praktisch und die Teilnehmer dürfen den Auslöser drücken. Alle Teilnehmer sollten eine System- oder Digitalkamera sowie die dazugehörige Gebrauchsanweisung mitbringen und den Kameratyp auch bei der Anmeldung angeben. Die Kursgebühr beträgt 48 Euro. Eine Anmeldung bis Dienstag, 21. Januar, ist dringend nötig unter www.vhs-roehrmoos.de, bildung@vhs-roehrmoos.de oder 08139/99 4138.