19. August 2019, 21:31 Uhr Röhrmoos Einbrecher nutzen Urlaubszeit aus

Unbekannte Täter sind nach Angaben der Polizei über die Eingangstür in eine Wohnung in der Arthur-Korn-Straße in Röhrmoos eingebrochen. Dort entwendeten sie Wertgegenstände im Wert von 3000 Euro. Der Einbruch fand zwischen Freitag und Montag statt, als die Besitzer der Wohnung im Urlaub waren.