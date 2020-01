Die drei Bürgermeisterkandidaten für die Gemeinde Röhrmoos stellen sich am Samstag, 1. Februar, im Schönbrunner W5-Bürgerhaus vor. Der amtierende Bürgermeister Dieter Kugler, CSU, sowie Wolfgang Götz, SPD, und Arthur Stein, Bündnis 90/Die Grünen, werden von 10 bis 11 Uhr die Schönbrunner Bürgerinnen und Bürger über ihr Wahlprogramm informieren und ihre Fragen beantworten. Seit der Bundestag im Jahr 2019 beschlossen hat, ein inklusives Wahlrecht einzuführen, dürfen auch Menschen mit Behinderung, die umfänglich betreut werden, zur Wahlurne gehen und ihre Stimme abgeben. Im Franziskuswerk Schönbrunn informiert die Arbeitsgruppe "Politische Bildung" Menschen mit Behinderung über Politik, stellt Kontakte zu politischen Entscheidungsträgern her oder begleitet Informationsfahrten nach Berlin oder in den Bayerischen Landtag. Ziel ist, Wissen und Informationen auch in leichter Sprache zur Verfügung zu stellen und Menschen mit Handicap bei der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen.