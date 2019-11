Wer Bier mag und Wissenswertes darüber erfahren will, der ist bei der Volkshochschule Röhrmoos richtig. Sie bietet einen Kurs an, wie man Bier zu Hause braut. "Egal, wie man sein Bier mag, alles ist in der eigenen Hausbrauerei möglich", heißt es in der Ankündigung. "Schmackhaftes Bier wird mit Geräten gebraut, die in fast jedem Haushalt vorhanden sind." Die Materialgebühr von fünf Euro ist an den Dozenten Winfried Hermann zu entrichten. Mitzubringen zum Kurs am Samstag, 23. November, 10 bis 17 Uhr, sind eine Brotzeit, Trinkglas, Block und Stift. Veranstaltungsort ist die Küche des Feuerwehrhauses Röhrmoos. Eine Anmeldung ist zwingend bis zum 15. November unter www.vhs-roehrmoos.de, bildung@vhs-roehrmoos.de oder unter der Telefonnummer 08139 99 41 38 erforderlich.