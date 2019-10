Der Kulturkreis Röhrmoos holt eine vom Kompetenzzentrum für Ernährung (Kern) entwickelte Wanderausstellung unter dem Namen "Erlebniswelt Lebensmittel und Ernährung" nach Röhrmoos. Die Ausstellung findet in Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) Röhrmoos und dem Franziskuswerk im W5 Bürgerhaus in Schönbrunn statt. Sie besteht aus den Teilen "Restlos gut essen" und "Kinder-Erlebnisparkour riechen, schmecken, fühlen". Die Ausstellung setzt auf interaktive Elemente. So macht ein Kurzvideo von Studenten der Hochschule für Fernsehen und Film München auf die Thematik Lebensmittelverschwendung aufmerksam. An einer Medienstation können Besucher prüfen, ob sie Lebensmittel richtig lagern. Im Erlebnisparkour geht es darum, Lebensmittel zu erkennen und für sie ein Gefühl zu bekommen. Begleitend zur Ausstellung finden von der VHS organisierte Kurse statt. Am Freitag, 11. Oktober wird die Ausstellung um 19.30 Uhr mit einer Vernissage eröffnet, Einlass ist um 19 Uhr. Die Öffnungszeiten sind vom 12. bis 20. Oktober samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr und an den Werktagen von 12 bis 17 Uhr. Der Erlebnisparkour hat von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Der Besuch der Ausstellung und der Kurse ist kostenlos.