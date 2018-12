12. Dezember 2018, 22:09 Uhr Rock aus South Carolina "Band of Horses" beim Dachauer Musiksommer

Nach ihrem legendären Konzert im Sommer 2013 kommen Band of Horses am Freitag, 28. Juni 2019, ein zweites Mal zum Dachauer Musiksommer auf den Rathausplatz. Mit bislang fünf Studioalben ist die in South Carolina beheimatete Band um Ben Bridwell seit mehr als einem Jahrzehnt eine der tragenden Säulen des US-Indie-Rock, mit ihren Alben regelmäßig ist sie in den US- und internationalen Charts vertreten und für "Infinite Arms" 2010 sogar mit dem Grammy nominiert. Die Karten für das Konzert sind zu 30 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr ab sofort bei allen Vorverkaufsstellen von München Ticket, so zum Beispiel auch in der Tourist Information der Stadt Dachau, erhältlich.