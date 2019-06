27. Juni 2019, 22:03 Uhr Restkarten Tocotronic-Fans müssen sich beeilen

Das Konzert von Band of Horses am heutigen Freitag auf dem Dachauer Rathausplatz ist ausverkauft. Für das Konzert von Tocotronic am Sonntag, 30. Juni, gibt es noch Karten bei allen Vorverkaufsstellen von München Ticket. Einige wenige Restkarten gibt es unter Umständen noch an der Abendkasse.