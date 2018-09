12. September 2018, 23:18 Uhr Reparaturen beendet Hallenbad Dachau öffnet am Freitag

Die Stadtwerke Dachau konnten den verkanteten Hubboden im Hallenbad schneller reparieren, als erwartet. Das Hallenbad und auch die Sauna können daher am Freitag, 14. September, eröffnet werden. Öffnungszeiten am Freitag: 13 bis 21 Uhr, am Samstag 8 bis 16.30 Uhr und am Sonntag 8 bis 19 Uhr. Das Freibad ist bis einschließlich Freitag geöffnet und zwar von 9 bis 19 Uhr.