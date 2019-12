Für den Fahrplanwechsel, der am 15. Dezember in Kraft tritt, hat der Landkreis Dachau wieder ein eigenes Fahrplanheft herausgegeben, das sämtliche Schienen- und Omnibusverkehre im Kreisgebiet enthält. In diesem Jahr gibt es zahlreiche Änderungen: Die MVV-Tarifreform verspricht eine klarere Struktur, günstigere Preise und einen größeren Geltungsbereich bei vielen Tickets. Alle Informationen zur Tarifreform sind zu finden unter www.mvv-muenchen.de/tarifreform. Auch gibt es zukünftig mehr Fahrten auf der Regionalbuslinie 619 zwischen Petershauen, Allershausen und Freising. Zudem wird der Schülerverkehr in die Regionalbuslinien 703, 707, 715 und 782 im Raum Altomünster und Odelzhausen integriert. Weitere Änderungen und Details können dem kostenlosen Heft entnommen werden. Dieses kann im Landratsamt, bei der Stadtverwaltung, allen Gemeindeverwaltungen, den Geschäftsstellen der Sparkasse Dachau und der Volksbank-Raiffeisenbank Dachau, den Stadtwerken, dem Helios Amper-Klinikum Dachau und am Dachauer S-Bahnhof abgeholt werden. Die angestrebten Leistungsausweitungen auf den Buslinien 703, 704, 706 und 721 können indes nicht wie geplant zum Fahrplanwechsel umgesetzt werden. Grund dafür ist ein akuter Mangel an Fahrpersonal. Die zuständigen Stellen des MVV und des Landratsamts Dachau sind jedoch in stetigem Austausch, um eine möglichst zeitnahe Umsetzung im ersten Halbjahr 2020 möglich zu machen.