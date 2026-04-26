Sonne und Wind erzeugen Strom zwar billig, aber nicht immer dann, wenn man ihn am meisten braucht. Wie die Lücken überbrückt werden sollen, daran scheiden sich die Geister. Batterien oder Gaskraftwerke – darauf verdichtet sich die aktuelle Diskussion. Und auch darauf, wie viel es von beiden braucht.
EnergiewendeStromspeicher in der Warteschleife
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Viele potenzielle Betreiber würden gerne Großspeicher an das Stromnetz anschließen, allein im Raum München mehr als 200. Doch der Netzbetreiber Bayernwerk zögert, denn auch Speicher haben zwei Seiten.
Von Alexandra Vettori, Kirchheim
Erneuerbare Energien:Wer auf Windkraft setzt, braucht einen langen Atem
Die Windenergie in der Region München stagniert, obwohl die Akzeptanz wächst und intensiv geplant wird. In Bayern sind 191 Anlagen baureif – doch einen EEG‑Zuschlag erhält nur eine einzige.
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