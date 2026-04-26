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EnergiewendeStromspeicher in der Warteschleife

Lesezeit: 3 Min.

Der aktuell größte Stromspeicher am Netz ist die  Anlage im schleswig-holsteinischen Bollingstedt. Betrieben wird er unter anderem von der Kirchheimer Firma Eco Stor.
Der aktuell größte Stromspeicher am Netz ist die  Anlage im schleswig-holsteinischen Bollingstedt. Betrieben wird er unter anderem von der Kirchheimer Firma Eco Stor. Eco Stor

Viele potenzielle Betreiber würden gerne Großspeicher an das Stromnetz anschließen, allein im Raum München mehr als 200. Doch der Netzbetreiber Bayernwerk zögert, denn auch Speicher haben zwei Seiten.

Von Alexandra Vettori, Kirchheim

Sonne und Wind erzeugen Strom zwar billig, aber nicht immer dann, wenn man ihn am meisten braucht. Wie die Lücken überbrückt werden sollen, daran scheiden sich die Geister. Batterien oder Gaskraftwerke – darauf verdichtet sich die aktuelle Diskussion. Und auch darauf, wie viel es von beiden braucht.

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Die Windenergie in der Region München stagniert, obwohl die Akzeptanz wächst und intensiv geplant wird. In Bayern sind 191 Anlagen baureif – doch einen EEG‑Zuschlag erhält nur eine einzige.

SZ PlusVon Bernhard Lohr

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