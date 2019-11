Süßigkeiten sind nicht nur in der Weihnachtszeit eine Verlockung, Menschen lieben Zucker. Allerdings kann das schnell zum Verhängnis werden, sobald die Diagnose Diabetes fällt. Betroffene müssen besonders auf ihren Zuckerkonsum achten, um schwere Folgeerkrankungen zu vermeiden. Im Vorfeld des Weltdiabetestags findet an diesem Mittwoch, 13. November, zum 21. Mal der Dachauer Diabetestag statt, bei dem sich Interessierte über die Krankheit und deren Folgen informieren können. Gerald Schade von der Diabetologischen Gemeinschaftspraxis erklärt, was jeder über den Diabetes wissen sollte.

SZ: Was funktioniert im Körper von Diabeteskranken nicht?

Gerald Schade: Entscheidend ist das Insulin. Es ist das einzige Hormon, das den Zucker im Blut senkt. Es bringt den Zucker in die Zellen der Muskeln, des Fettgewebes, der Leber und der Nieren, wo er verarbeitet wird. Wenn das Insulin fehlt, ist erstens zu viel Zucker im Blut und zweitens zu wenig Zucker in den Zellen. Bei Diabetes unterscheidet man zwei Formen. Beim ersten Typ zerstört der Körper selber die sogenannten Betazellen in der Bauchspeicheldrüse, die das Insulin produzieren. Es ist eine autoimmune Krankheit, bei der das Immunsystem die Zellen massiv angreift. Der genaue Mechanismus wird gerade intensiv erforscht. Beim zweiten Typ funktioniert die Insulinherstellung in der Bauchspeicheldrüse zu schwach, und das Insulin kann nicht richtig im Körper wirken.

Was sind die Auslöser für die beiden Typen, wer sind die typischen Betroffenen?

Für den zweiten Typ ist ganz klar Übergewicht der Grund. Das resultiert meist aus Bewegungsmangel und einer falschen Ernährung mit zu vielen Industrieprodukten. Eine Einheit Insulin wirkt aufgrund des großen Fettgewebes viel schwächer. Wenn die Betroffenen abnehmen, ist ihre gesundheitliche Situation mehr oder weniger in Ordnung. An Typ-1 kann jeder erkranken. Schon Jahre bevor die Krankheit ausbricht, können die Antikörper bereits im Blut sein.

Welche Gefahren bestehen bei Betroffenen, welche Einschränkungen ergeben sich für sie?

Bei wenigen Prozent der Erkrankten besteht die Gefahr, dass sie nicht mehr zurechnungsfähig sind, da der Zuckeranteil im Blut zu hoch oder zu niedrig ist. Wirklich gefährlich ist das beim Autofahren, wenn man mit Unterzucker am Steuer sitzt. Sobald der Zucker aber über mehrere Jahre hinweg zu stark schwankt, kann das Auswirkungen auf der Körper haben. Augen und Nieren können angegriffen werden und der Diabetes damit zu Blindheit oder der Notwendigkeit einer Blutwäsche führen. Oder die Diabetiker erkranken an Arteriosklerose, was die Gefahr, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden, hebt. Die Einschränkungen im Alltag hängen davon ab, wie schwer die Stoffwechselerkrankung ist. In leichten Fällen reicht es aus, sich gesund zu ernähren und mindestens eine halbe Stunde Sport pro Tag zu machen. Im Fall einer schlimmeren Erkrankung müssen Medikamente genommen und Insulin gespritzt werden.

Wie kann man der Krankheit vorbeugen?

Bis heute gibt es noch keine Heilmöglichkeit. Die Wahrscheinlichkeit dafür, den zweiten Typ zu heilen, läuft gegen null. Wie man Typ-1 heilen könnte, wird auf der ganzen Welt erforscht. Manche an Typ-2 Erkrankten können die Krankheit jedoch selbst so gut wie heilen, indem sie an Gewicht verlieren. Vorbeugen kann man Diabetes mit genug Sport, also am besten fünf Stunden pro Woche, und gesunder Ernährung aus mediterraner Kost. Kaffee trinken ist auch sinnvoll.