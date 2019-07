5. Juli 2019, 22:07 Uhr Reden wir über Tollwood-Flair der frühen Jahre

(Foto: Oh)

Sebastian Jaeger organisiert das Glonntal-Festival

Interview von Helen Krueger-Janson

Nach zwei erfolgreichen Anfangsjahren findet in Markt Indersdorf am Samstag, 13. Juli, zum dritten Mal das Kinder- und Jugendfest Glonntalfestival statt. Der Organisator Sebastian Jaeger stellt im Skatepark des TSV Indersdorf ein kunterbuntes Tagesfestival für Groß und Klein auf die Beine.

SZ: Was dürfen die Besucher beim Glonntalfestival in diesem Jahr erwarten?

Sebastian Jaeger: Das Besondere ist tatsächlich, dass wir für alle zwischen zwei und 92 Jahren ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt haben. Das reicht vom Kinderschminken über das Glücksrad der katholischen Pfarrjugend bis hin zur Aktion "Wasser marsch" der Feuerwehr Indersdorf. Wir haben sogar einen Pool für alle, der vom Burschenverein Niederroth aus einem abgesägten Milchanhänger umfunktioniert wurde. Dann haben die Pfadfinder aus eigener Muskelkraft ein Karussell aufgebaut und es gibt eine Graffitiwand, an der sich jeder einmal ausprobieren kann. Tennis und Tischtennis direkt im TSV Indersdorf kann man übrigens auch spielen.

Und gibt es auch Musik?

Unbedingt! Das Fest wird mittags um eins beginnen und von 14.15 Uhr an spielt die Musik und hört bis zum Ende des Festivals um Mitternacht auch nicht auf. Insgesamt treten sechs Bands aus der Region auf: Beneman als Singer-Songwriter mit Reggae-Elementen, Christoph Eneke, die Perfectly Normal Beasts, die Sinister Kids aus Rosenheim, Dein Ernst mit Hop-Rock und die Band Talentfrei mit ihrem Mundart-Rock. Man wird uns auf jeden Fall in ganz Indersdorf hören können.

Wer hat sich als Sponsor für das Festival stark gemacht?

Der offizieller Veranstalter ist die Gemeinde Indersdorf, von ihr wird die Veranstaltung auch getragen. Hinzu kommen finanzielle Unterstützungen der Firma GL Leasing, der Sparkasse und Volksbank sowie vom Flughafen München. Die nötige Organisation haben wir vom Zweckverband Jugendarbeit übernommen.

Wie kamen Sie auf die Idee, ein Festival zu gründen?

Ich habe bis vor ein paar Jahren immer ganz neidisch in andere Ortschaften geschaut. Da werden Kneipenfeste, Kinderfeste oder wie in Dachau "Jazz in allen Gassen" angeboten. Da Markt Indersdorf doch eine große Gemeinde ist mit vielen engagierten Vereinen, war ich mir sicher, das schaffen wir auch hier.

Was versprechen Sie sich von der Veranstaltung?

Ich wollte unbedingt etwas Unkommerzielles schaffen, das war mir ganz wichtig. Etwas für die Gegend, die Menschen und die Vereine, die sich hier auch vorstellen können. Die Veranstaltung hatte bisher immer eine besondere Atmosphäre. Manch einer sagt, sie hat den verwunschenen Tollwood-Flair der frühen Anfangsjahre.

Findet das Festival jetzt jedes Jahr statt?

Unser Bürgermeister Franz Obesser (CSU) meinte letztes Jahr zu mir, "nach drei Jahren in Folge ist es eine Tradition". Das schaffen wir mit dem nächsten Samstag dann hoffentlich.