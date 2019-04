9. April 2019, 21:47 Uhr Reden wir über Rechte für Schwerbehinderte

Simone Krahn berät beim Sozialverband VdK

Interview von Maximilian Kießl

Der Sozialverband VdK Deutschland e.V. bietet seinen fast zwei Millionen Mitgliedern sozialrechtliche Beratung und macht sich stark für soziale Gerechtigkeit. In einer Vortragsreihe informierte der VdK über das Thema Schwerbehinderung. Die Sozialrechtsberaterin des VdK Kreisverbandes Dachau, Simone Krahn , erklärt im Gespräch, welche Ansprüche Menschen mit einer Schwerbehinderung geltend machen können und sollten.

SZ: Mit welchen Leistungen können Menschen mit Behinderung rechnen?

Simone Krahn: Grundsätzlich haben Menschen mit einem Grad der Behinderung einige besondere Rechte und Ansprüche auf Nachteilsausgleiche. Ab einem Grad der Behinderung von 50 gilt man als schwerbehindert. Mit diesem Status hat man im Arbeitsleben einige Vorteile wie etwa einen besonderen Kündigungsschutz oder eine Woche Zusatzurlaub. Darüber hinaus können zur Förderung der Anpassung des eigenen Miet- und Eigentumswohnraum an die Belange von Menschen mit Behinderung Darlehen beantragt werden.

Aber nicht für jede Form der Behinderung gibt es dieselben Nachteilsausgleiche, oder?

Nein. Es wird mithilfe von Merkzeichen zwischen den verschiedenen Arten der Behinderung unterschieden. Abhängig von dem jeweiligen Merkzeichen kann man Vorteile wie Freifahrten im öffentlichen Nahverkehr, 50-prozentige Ermäßigung oder komplette Befreiung von der Kfz-Steuer, einen Parkausweis für Behindertenparkplätze, eine Ermäßigung der Rundfunkbeiträge sowie die Erstattung von Fahrtkosten zu ambulanter Behandlung in Anspruch nehmen.

Wie erhält man rechtlich gesehen den Status schwerbehindert?

Das läuft über das Zentrum Bayern Familie und Soziales. Man stellt beim Versorgungsamt einen Antrag. Wenn möglich, sollte man aktuelle aussagekräftige Befunde dem Antrag beifügen. Die Behörde prüft den Antrag und stellt den Grad der Behinderung fest. Das erfolgt in der Regel nur nach Aktenlage, nicht durch persönliche Begutachtung. Wird ein Grad der Behinderung von 50 oder mehr festgestellt, ist man von Gesetz wegen schwerbehindert und erhält den entsprechenden Ausweis.

Wie werden die unterschiedlichen Grade der Behinderung bestimmt?

Grundsätzlich kann man jede Erkrankung, egal ob körperlicher, geistiger oder seelischer Ursache, bewerten lassen. Voraussetzung ist, dass die Beschwerden mindestens sechs Monate bestehen, vom Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Der ärztliche Dienst des Versorgungsamtes orientiert sich bei der Bewertung anhand der Versorgungsmedizin-Verordnung. Diese ist eine Art Katalog, mit welchem der Gesetzgeber je nach Art und Schwere der Erkrankung einen Grad der Behinderung festgelegt hat.

Im Landkreis Dachau gibt es jährlich mehrere hundert Rechtsmittelverfahren im Bereich Schwerbehinderung. Gibt es dafür einen bestimmten Grund?

Der VdK Kreisverband Dachau betreut jährlich mehr als 900 Rechtsmittelverfahren. Allein im Bereich der Schwerbehinderung sind das jährlich mehr als 350 Anträge sowie mehr als 200 Rechtsmittelverfahren, also Widersprüche und Klagen. Das liegt einfach daran, dass die Erkrankungen zunehmen, insbesondere die psychischen Erkrankungen. In der heutigen Gesellschaft ist vor allem in der Arbeitswelt der Leistungsdruck enorm hoch, teilweise fängt das ja schon in der Schule an. Das fördert natürlich psychische Erkrankungen. Dazu kommt, dass sich die Leute heutzutage eher in Beratung begeben und Hilfe in Anspruch nehmen. Das war früher anders, oft spielte da die Scham eine große Rolle. Außerdem wollten viele nicht wegen ihrer Erkrankung abgestempelt werden. Aber darum geht es bei uns ja überhaupt nicht. Wir sind eine helfende Instanz für unsere Mitglieder, die mit einem monatlichen Beitrag von sechs Euro für fast jeden bezahlbar ist.

Wie läuft so ein Verfahren ab?

Am Anfang erhält jedes Mitglied eine ausführliche Beratung zu seiner Situation. Der nächste Schritt ist die Antragstellung mit anschließender Bescheiderteilung. Ist der Bescheid nicht im Sinn unseres Mitgliedes, erfolgt eine Rechtsberatung, ob ein Widerspruch und oder eine Klage sinnvoll ist. Es ist immer eine Einzelfallentscheidung, pauschale Antworten gibt es nicht.