15. Januar 2019, 22:05 Uhr Reden wir über Liebe und Landwirtschaft

Jürgen Bauer kennt die Probleme von Paaren auf einem Hof

Von Anna-Elisa Jakob

Die Katholische Landvolkshochschule am Petersberg veranstaltet am Samstag, 9. Februar einen Seminartag für Paare in der Landwirtschaft. Unter dem Motto "Liebe, Leidenschaft und Landwirtschaft" sprechen die Paare über ihre gemeinsame Zukunft und ihren Alltag auf dem Hof. Jürgen Bauer (), Leiter des Kurses, spricht über die Inhalte des Seminars - und die Herausforderungen, denen Paare in der Landwirtschaft ausgesetzt sind.

SZ: Wie oft fand das Seminar bereits statt und wie groß ist der Andrang?

Jürgen Bauer: Ein Mal haben wir das Seminar bisher veranstaltet und das hat sehr gut funktioniert. Damals haben sich sieben Paare angemeldet - das ist eine gute Gruppengröße, um sich auszutauschen. Darum soll es schließlich gehen: Die Teilnehmer denken gemeinsam über ihre Zukunft als Paar nach und hören die Erfahrungen anderer.

Was sind die Herausforderungen für eine Partnerschaft in der Landwirtschaft?

Zunächst sind das alle Herausforderungen, vor denen auch andere Paare stehen. Dazu kommt in der Landwirtschaft die hohe Arbeitsbelastung für das Paar auf dem Hof. Lebens- und Arbeitsort sind derselbe und das macht es nicht einfacher. Oft ist auf dem Hof noch eine größere Familie dabei und die Person, die neu auf den Hof kommt, muss sich in ein System einfügen, dass bereits seit Jahren funktioniert.

Ist also die enge Lebenssituation mit den Schwiegereltern ein Beziehungskiller?

Diese Situation ist eine zusätzliche Herausforderung. Durch die Nähe zu den Schwiegereltern braucht es noch mehr Kommunikation und Absprachen.

Haben Sie dazu einen Rat an die Paare?

Entscheidend ist, dass das Paar zusammensteht und zusammenhält. Es muss eine gute Kommunikation untereinander herrschen, damit sich die Partner einig sein, welche Wünsche und Ziele sie verfolgen und diese dann gegenüber den Eltern kommunizieren und durchsetzen können.

Wird denn erwartet, dass die eingeheiratete Person auch in die Landwirtschaft einsteigt?

Das ist ganz unterschiedlich. Viele junge Landwirte sagen, dass sie es heutzutage von ihrem Partner nicht erwarten können, auch in den Hof mit einzusteigen. Aber sie sollten offen für den Beruf sein und ihn wertschätzen. Es kann aber auch sein, dass Eltern und der junge Landwirt selbst erwarten, dass die Partnerin den Hof mitführt. Weil sie meinen, dass es sonst gar nicht funktionieren kann. Hier gibt es viel Gesprächsbedarf.

Ist es unter diesen Voraussetzungen dann heute schwieriger für junge Landwirte, einen Partner oder eine Partnerin zu finden?

Es wird schwieriger, wenn ein junger Landwirt die Voraussetzung stellt, dass seine Partnerin unbedingt Bäuerin werden muss. Ansonsten würde ich dem aber nicht zustimmen.

Was ist Ihrer Meinung nach der wichtigste Tipp, damit eine Beziehung in der Landwirtschaft funktioniert?

Ganz wichtig ist die Kommunikation - also, dass man miteinander redet. Und ansonsten: Liebe und Leidenschaft. Sich selbst, dem Partner und der Familie auf dem Hof liebevoll zu begegnen und die Leidenschaft für die Landwirtschaft zu leben, sich dafür begeistern zu können und es nicht nur tun, weil es getan werden muss. Je früher man sich mit alldem auseinandersetzt, umso mehr und umso leichter kann man das gemeinsame Leben auf dem Hof gestalten.

Anmeldungen zum gebührenpflichtigen Seminar sind möglich unter Telefon 08138/9313-0 oder auf www.der-petersberg.de.