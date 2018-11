5. November 2018, 22:14 Uhr Reden wir über Die Entwicklung der Gemeinde

Zum zweiten Mal lädt Erdweg zur Bürgebeteiligung ein

Interview von Karin Kampwerth

Erdwegs Bürgermeister Christian Blatt (CSU) lädt an diesem Dienstag, 6. November, zum zweiten Mal dazu ein, sich am Ortsentwicklungskonzept für die Gemeinde zu beteiligen. Was die Erdweger erwartet, darüber spricht er im Interview.

SZ: Als Themen für die Ortsentwicklung nennen Sie Wohnen, Demografie, Versorgung, Handel, Gewerbe, Sport und Freizeit. Alles klassische Ziele einer Wachstumsgemeinde? Wie groß will Erdweg werden?

Christian Blatt: Mit Wachstum hat das erstmal nichts zu tun, auch wenn wir den Siedlungsdruck aus München natürlich spüren und uns überlegen müssen, wie wir damit umgehen. Das Ortsentwicklungskonzept beinhaltet in erster Linie aber Themen, die unsere Gemeinde immer wieder bewegen. Dazu hatten wir bereits einige Workshops mit Interessenvertretern.

Wird auch der ÖPNV diskutiert? Bei einer kleinen Gemeinde mit immerhin 19 Ortsteilen ebenfalls ein Zukunftsthema.

Der Öffentliche Personennahverkehr ist in erster Linie natürlich Sache des Landkreises. Hier beraten wir ja auch gerade über einen gemeinsamen Nahverkehrsplan. In Erdweg geht es uns vielmehr darum, wie die Gemeinde insgesamt angebunden ist und um den Ausbau der Fuß- und Radwege. Die Mobilität unter den Ortsteilen haben wir zwar thematisch aufgenommen, bislang allerdings ohne konkrete Maßnahmen.

Wie lautet die Strategie für das weitere Vorgehen?

Die Anregungen aus der zweiten Bürgerbeteiligung werden aufgenommen und sollen am 18. Dezember vom Gemeinderat final beschlossen werden. Das Ortsentwicklungskonzept dient dem Gemeinderat dann als Basis für alle weiteren Beschlüsse zu den entsprechenden Themen. Aus dem Konzept heraus können aber auch Ideen erst entstehen.

Sie laden zur zweiten Bürgerbeteiligung ein. Wurde das Angebot bei der ersten Zusammenkunft gut angenommen?

Es waren etwa 40 bis 50 Interessierte da. Ich finde schon, dass das gut ist, wobei man das bei einer Bürgerbeteiligung grundsätzlich schwer bewerten kann. Ich lade aber alle Erdweger herzlich ein, mitzumachen und uns Impulse für unsere Entscheidungsfindung zu geben.

Dienstag, 6. November: Bürgerbeteiligung und Gedankenaustausch zum Ortsentwicklungskonzept für den Gemeindebereich Erdweg im Wirtshaus am Erdweg. Beginn um 19 Uhr.