4. März 2019, 22:00 Uhr Reden wir über Die Ausbreitung des Borkenkäfers

Waldbauer Leonhard Mösl lehnt chemische Bekämpfung ab

Interview von Maximilian Kießl

Er geht wieder um, höhlt Bäume aus und versetzt Förster in Angst und Schrecken: die Rede ist vom Borkenkäfer. Angesichts dieser Bedrohung verlängerte Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) die finanziellen Hilfen für die bayerischen Waldbesitzer zur Bekämpfung des Schädlings. Es gelte, dem Käfer vor Beginn des Schwärmflugs im April den Brutraum für weitere Vermehrung zu entziehen und die Zahl der Käfer in den Wäldern so weit es geht zu reduzieren, teilt das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit. Dafür werden für die Waldbesitzer Zuschüsse von bis zu vier Euro pro Kubikmeter zur Verfügung gestellt. Ein Gespräch mit einem direkt Betroffenen, Leonhard Mösl (), dem ersten Vorstand der Waldbauernvereinigung Dachau e.V.

SZ: Wie stellt sich die aktuelle Situation mit dem Borkenkäfer im Landkreis Dachau dar?

Leonhard Mösl: Das ist momentan noch schwer einzuschätzen. Es hat sich im Herbst eine beachtliche Käferpopulation aufgebaut, doch die weitere Entwicklung des Käfers hängt in erster Linie von der Witterung im Frühjahr ab. Man kann aber durchaus sagen, dass die Ausgangslage Gefahrenpotenzial birgt.

Halten sie denn die finanziellen Hilfen durch das Ministerium für ausreichend um mit einer möglichen Plage fertig zu werden?

Grundsätzlich kann man immer sagen, dass man noch mehr Mittel haben möchte. Wichtig ist jedoch vor allem, dass auf einem möglichst kurzen und schnellen Weg Hilfe verfügbar ist, und das ist der Fall. Neben finanzieller Unterstützung ist in erster Linie die gute Zusammenarbeit mit unserer Försterin Lisa Schubert und unserem Förster Franz Knierer entscheidend, um Entwicklungen möglichst schnell z u erkennen und dementsprechend handeln zu können. Ich finde die aktuelle finanzielle Unterstützung im Großen und Ganzen okay.

Liegt die Ursache des Problems nicht auch in den Monokulturen der Wälder?

Klar ist das ein Teil des Problems. In reinen Fichtenwäldern breitet sich der Käfer schneller und zahlreicher aus als das in einem Mischwald der Fall wäre. Deshalb arbeiten wir auch am Umbau solcher Wälder. Dabei setzen wir nicht auf zwanghafte Vorgaben, sondern vielmehr auf eine gemeinsame Lösung. Interessant für dieses Thema dürfte die Jahreshauptversammlung sein, die am 14. März in Schwabhausen stattfindet. Dort wird unter anderem über den Umbau von Wäldern mit klimatoleranten Baumarten diskutiert. Klimatolerant bedeutet einfach, dass man Baumarten verwendet die zu den Klimaverhältnissen hierzulande passen, anstatt diverse exotische Arten anzupflanzen. Die Herkunft muss einfach passen.

Gibt es sonst noch bestimmte Maßnahmen um Plagen vorzubeugen?

Ja die gibt es. Am wichtigsten ist es die Lagerplätze zu erweitern, denn es reicht nicht, befallene Bäume einfach nur zu fällen. Vielmehr müssen diese schnellstmöglich aus dem Wald geschafft werden, in Lager, die mindestens 500 Meter vom nächsten Wald entfernt sind. So lassen sich die Käferplagen eindämmen und vor dem Ausbruch hindern. Diese Methode ist uns auch deutlich lieber als der Einsatz von chemischen Giften, den wir strikt ablehnen. Diese Stoffe sind gefährlich für die Umwelt und schaden nicht nur schädlichen Käferarten.