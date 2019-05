21. Mai 2019, 21:52 Uhr Reden wir über Das Volksfest Markt Indersdorf

Franz Widmann junior ist der neue Wirt im Festzelt

Interview von Dajana Kollig

Der Niederbayer Franz Widmann junior () ist der neue Festwirt auf dem Volksfest Markt Indersdorf. Die Familie Widmann ist mit ihren Zelten seit Generationen auf vielen Volksfesten vertreten, unter anderem in Landshut. Im Gespräch mit der SZ Dachau erzählt der 30-jährige gelernte Koch, was er in Indersdorf vorhat und warum er keine Subunternehmer beschäftigt.

SZ: Herr Widmann, wie kamen Sie denn zum Indersdorfer Volksfest?

Franz Widmann: Ich bin seit drei Jahren selbst Festwirt in Landshut. Das war damals meine erste Veranstaltung, und dann gleich mit 6000 Gästen. In Landshut hat mich Josef Schuster, der Veranstalter des Volksfestes in Indersdorf, besucht, wir haben dann eine kleine Führung durch die Logistik und alles gemacht. Dann haben wir recht schnell beschlossen, dass wir das zusammen anpacken. Indersdorf ist ja etwas kleiner, hier haben wir nur circa 2000 Sitzplätze und ich freu mich sehr drauf. Wir werden alles geben, um unsere Gäste glücklich und zufrieden zu machen.

Mit welchen Erwartungen gehen sie an den Volksfestbetrieb in Indersdorf?

Gute Frage. Dass das Zelt gut gefüllt ist, wäre schon wünschenswert, weil ich finanziell sehr in Vorleistung gegangen bin. Dann sollte natürlich auch das Wetter mitspielen. Wir haben 300 Sitzplätze draußen, im Biergarten, da wäre es gut, wenn es nicht allzu kalt wird.

Was ist das Besondere dieses Jahr?

Wir bieten dieses Jahr einen Mittagstisch an, ofenfrischer Schweinebraten beispielsweise für sechs bis sieben Euro. Das ist auch Teil unserer Firmenphilosophie, sowohl für Firmenkunden als auch für Handwerker soll es gutes und günstiges Essen geben. Außerdem organisieren wir einen Frühschoppen am Vatertag. Auf dem Barthelmarkt bei Ingolstadt, wo wir auch vertreten sind, ist die Tradition dieses frühen Beisammenseins schon etabliert, die haben wir einfach übernommen. Dann sind auch einige neue Bands dabei, zum Beispiel die Rotzlöffel am zweiten Freitag, die sind klasse.

Stehen Sie dann als Festwirt auch am Ausschank?

Wir sind ein Familienbetrieb. Ich habe erst Koch, dann Küchenmeister gelernt. Im Betrieb machen wir alles selbst, von A bis Z, sowohl Aufbau, als auch die Logistik und sogar die Wäscherei. Viele Festwirte beschäftigen für solche Aufgaben Subunternehmen, das gibt es bei uns nicht. Unser Personal ist vor Ort, wir bilden eine Art kleines, autonomes Dorf. Dementsprechend vielfältig sind meine Aufgabenbereiche. Seit zwei Wochen war ich jetzt immer mal wieder in Indersdorf und habe aufgebaut, während des Fests bin ich jeden Tag da.

Wie viele Jahre üben sie ihren Beruf schon aus?

Ich hab im Augustiner Bräustüberl Koch gelernt und dann erst einmal Berufserfahrung gesammelt. Nach drei Jahren habe ich die Fortbildung zum Küchenmeister gemacht und arbeite jetzt seit zehn Jahren im elterlichen Betrieb. Da ging dann das Lernen erst los! Ich bin ja Koch, kein Schreiner oder Schweißer, all diese Dinge musste ich mir aneignen. Das ist auch gut, so hört das Lernen nie auf und man erfährt immer wieder neue Dinge. Das ist auch der Unterschied zwischen einem Festwirt und einem Schausteller. Letztere melden an, wie viel Platz sie benötigen und bauen dann auf. Es verändert sich nichts. Als Festwirt hast du immer andere Gegebenheiten, man muss das Zelt daran anpassen, wie der Platz so ist.

Auf wie vielen Veranstaltungen bauen Sie ihr Zelt auf?

Also Landshut hat jetzt gerade geendet, aber wir haben währenddessen schon in Indersdorf mit dem Aufbau begonnen. Eigentlich wird nur das Inventar verschoben. Wir haben zwei Zelte, die parallel laufen, während eines steht, wird das Andere schon wieder abgebaut. Insgesamt besucht die Firma meiner Eltern circa 15 Veranstaltungen pro Jahr, bis nach Hessen fahren wir hoch.

Am 24. Mai beginnt das Volksfest in Indersdorf mit einem großen Festzug und dem Anstich 18.15 Uhr. Bis 2. Juni ist das Zelt jeden Tag ab 11 Uhr, an Christi Himmelfahrt schon ab 9.30 geöffnet. Erster Höhepunkt rund um das Fest sind am 26. Mai die Bayerischen Straßenlauf-Meisterschaften im Halbmarathon, die die SG Indersdorf erstmals ausrichtet. Eine neue Herausforderung für das SG-Team.