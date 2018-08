9. August 2018, 21:52 Uhr Reden wir über Begegnung mit Zeitzeugen

Der Pole Leszek Żukowski ist zum zweiten Mal im Mannheimer-Haus

Interview von Marie Groppenbächer

Leszek Żukowski wurde 1929 in Kutno, Polen, geboren. Er kämpfte in der Heimatarmee gegen die deutschen Besatzer, nahm am Warschauer Aufstand teil und wurde 1944 von der SS ins KZ Flossenbürg verschleppt. Er überlebte den Todesmarsch ins KZ Dachau und wurde von amerikanischen Soldaten befreit. Er ist einer von fünf Überlebenden des Naziterrors, der an der 36. Internationalen Jugendbegegnung teilnimmt. Mehr als einhundert Jugendliche aus 22 Nationen nehmen an der Veranstaltung teil, die noch bis Ende dieser Woche läuft. Im Interview erzählt Leszek Żukowski warum er seine Erfahrungen mit den nachfolgenden Generationen teilen will.

Herr Żukowski, Sie waren schon einmal beim Fest der Begegnung in Dachau dabei?

Leszek Żukowski: 2017 waren ich und meine Frau das erste Mal hier in Dachau. Die Organisatoren hatten uns dazu eingeladen. Da ich Häftling in Flossenbürg war, habe ich oft auf der Veranstaltung zur Befreiung der Gefangenen in Flossenbürg gesprochen. Eigentlich wurde ich aber im KZ Dachau befreit. Als ich darüber informiert wurde, dass es dieses Projekt gibt und eingeladen wurde, meine Erinnerungen zu teilen, habe ich nicht lange gezögert.

Was gefällt ihnen an der Internationalen Begegnung besonders gut?

Ich glaube, dass es angemessen ist, dass junge Leute nach Dachau kommen und von Überlebenden lernen können, wie es im Konzentrationslager war. Es geht nicht darum, sich zu beklagen oder bedauert zu werden, sondern um die Lehre aus dieser Geschichte: Nur Freundschaft zwischen den Nationen garantiert den Frieden in der Welt.

Haben Sie Angst davor, dass die Verbrechen des Nationalsozialismus irgendwann in Vergessenheit geraten?

Wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt, wird es auch keine Informationszeugen mehr geben. Natürlich kann man alles in Büchern nachlesen, aber für Erklärungen, muss man nachfragen können - bei denjenigen, die diese Zeit erlebt und erlitten haben. Und das ist bald nicht mehr möglich. So lange wir leben, können wir erklären und die Jugendlichen hier können unsere Geschichten aufnehmen und weitergeben. Wenn wir nicht mehr leben, gibt es entweder Interesse daran oder aber nicht.

Wie sehen Sie die politische Entwicklung in Europa?

Ich beschäftige mich eigentlich nicht mit Politik. Aber die Veränderungen gehen in keine gute Richtung. Viele Staatsoberhäupter in Europa sind sehr jung. Sie könnten leicht Fehler machen. Die Geschichte ist für sie nicht mehr präsent.

Ist darum ein solcher Austausch, wie er hier stattfindet besonders wichtig?

Genau. Junge Leute können Geschichte lernen, aber ihnen fehlen eben die Erfahrungen. Hier können sie auch erleben, wie Menschen unterschiedlichster Herkunft in Freundschaft zusammenleben.