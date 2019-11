Für junge Frauen, die in einen Hof einheiraten wollen, ändert sich von einem Tag auf den anderen alles. Unterstützung bietet die Katholische Landvolkshochschule Petersberg an. Unter dem Motto "Mach Dir doch selbst den Hof!" können sich die Teilnehmerinnen am Samstag, 16. November, in einem Seminar mit ihrer Rolle im landwirtschaftlichen Familienbetrieb auseinandersetzen. Stefanie Steiner (), Organisatorin und Leiterin, erklärt im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung, was ihr dabei wichtig ist.

Wie sind Sie auf die Idee für dieses Seminar gekommen?

Ich habe meine eigenen Erfahrungen gemacht und weiß, wie es ist, als junge Frau in der Landwirtschaft tätig zu sein. Ich habe in der bäuerlichen Familienberatung und eine Zeit lang als Dorfhelferin gearbeitet. Meine erste Erfahrung ging so weit, dass ich mich entschieden habe, nicht in einen Hof einzuheiraten. Am Petersberg haben wir bereits ein Seminar mit dem Titel "Liebe, Leidenschaft und Landwirtschaft" veranstaltet, das für junge Paare gedacht war. Das neue Seminar soll sich aber ausschließlich an Frauen richten, die sich untereinander austauschen wollen. Natürlich ist die Schwelle, an so einem Seminar teilzunehmen, hoch.

Unterschieden sich die Geschlechterrollen auf dem Land zu denen in der Stadt?

Ein großer Unterschied ist, dass die Bauern auf dem Land nur selten oder gar nicht von zu Hause weggekommen sind. Das kann zu Konflikten zwischen Mutter und Sohn führen, wenn sich der Sohn in Richtung seiner Frau orientiert. Mein Eindruck ist schon, dass der Mann in der Landwirtschaft meistens draußen arbeitet, während die Frau im Haus bleibt, den Haushalt führt und die Kinder versorgt. Manchmal mischen sich die Rollen, zum Beispiel wenn die Frauen die Arbeit im Stall übernehmen.

Mit welchen Problemen kommen die Teilnehmerinnen zu ihnen?

Die Probleme beginnen meist schon in der Beziehung. Dazu kommt die Herausforderung, sich in einen bestehenden Familienbetrieb zu integrieren: Die ganze Familie wohnt und arbeitet im gleichen Umfeld. Teilweise sind die Familien stark konservativ geprägt und die ältere Generation hat erlebt, dass sie selbst wenige Freiheiten hatte. Deswegen übertragen sich die bestehenden Konflikte oft auf die Jüngeren. Auch das Leben in einem Mehrgenerationenhaus kann Schwierigkeiten mit sich bringen. Immer stellt sich die Frage, ob die Frau im Betrieb mithelfen will, muss oder nur für die Kinder zuständig sein soll. Auf dem Hof gibt es selten geregelte Arbeitszeiten. Eine Schwierigkeit ist häufig, genug Zeit als Paar zu finden.

Welche Inhalte vermitteln Sie in dem Seminar?

Es geht um Fragen wie: Wie stelle ich mir die Beziehung vor? Wie kann ich meinen Alltag so gestalten, dass es für alle Beteiligten, insbesondere die Familie, passt? Wo liegen meine persönlichen Stärken und wie kann ich diese in die Landwirtschaft einbringen? Welche Ziele habe ich im Leben und was erwarte ich von meiner Partnerschaft? Besonders wichtig ist auch, darüber zu sprechen, wie das Familiensystem auf einem Hof funktionieren kann, wenn eine neue Frau dazu kommt.

Mit welchem Gefühl sollen die Teilnehmerinnen später nach Hause gehen?

Mein Wunsch ist, dass jede Frau ihren eigenen Weg findet. Sie soll sich trauen, individuell zu entscheiden, ob sie in den Hof einheiraten will oder nicht. Schön wäre es natürlich, wenn sie nach dem Seminar ein gutes Gefühl dabei hat, einzuheiraten. Außerdem soll sie nicht nur die Probleme, sondern auch die Chancen erkennen.